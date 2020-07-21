Тамбовский театр кукол покажет «Плюшевую сказку»

21 Июль 2020 2020-07-21T16:30:28+03:00

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Актеры Тамбовского театра кукол готовятся к встрече со зрителем и открытию нового – 87-го театрального сезона. Сейчас идет работа над спектаклем «Плюшевая сказка» для самых маленьких детей. Автор пьесы и режиссер Амела Вученович.

Режиссер-постановщик спектакля Амела Вученович знакома тамбовскому зрителю по постановкам «Красная шапочка», «Жуча», «Герой Пальчич». Выпускница академии сценических искусств Сараево и ученица Бора Степановича и Эмира Кустурицы пишет пьесы для детей и затем переносит их на сцену с 1993 года. В Белграде у нее есть собственный театр – «Байкамела», который гастролирует по многим странам мира.

С 2015 года Амела работает старшим преподавателем в РГИСИ факультета театра кукол в Санкт-Петербурге. Спектакли этого режиссера знает весь мир. Дети многих стран с восторгом открывали мир сказок благодаря постановкам Амелы Вученович. Это Китай и Индия, Таиланд и Швейцария, Болгария, Босния, Польша, Белоруссия, Чехия, Россия, Швеция, Украина.

Новая работа в Тамбове - это спектакль для самых маленьких детей -0+ и всех, кто любит погружаться в сказочный кукольный мир. Юные зрители узнают историю двухлетней девочки Анны, которая никак не хочет заговорить. Но, засыпая однажды со своей любимой плюшевой игрушкой - маленьким слоном, она попадает в волшебный сон, который изменит её жизнь в реальности. В спектакле использованы перчаточные и планшетные плюшевые куклы, а также декорации, созданные по принципу дидактических кубиков для детей, и волшебные световые эффекты.

- Премьерой «Плюшевой сказки» театр кукол планирует открыть новый сезон, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU