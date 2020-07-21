2020-07-21T16:02:04+03:00
Происшествия

В Тамбовской области женщина угрожала убийством своей пожилой сестре

Жительница села Круглое накинулась на родственницу с палкой
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции МОМВД «Мичуринский» поступило сообщение об угрозе убийством. 71-летняя потерпевшая рассказала, что во время конфликта с 60-летней сестрой, последняя накинулась на нее с деревянной палкой. Инцидент произошел в селе Круглое на улице Центральной. После того, как испуганная пенсионерка пришла в себя, она обратилась в правоохранительные органы.

- Задержанная женщина свою вину признала. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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