В Тамбовской области женщина угрожала убийством своей пожилой сестре

21 Июль 2020 2020-07-21T16:02:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции МОМВД «Мичуринский» поступило сообщение об угрозе убийством. 71-летняя потерпевшая рассказала, что во время конфликта с 60-летней сестрой, последняя накинулась на нее с деревянной палкой. Инцидент произошел в селе Круглое на улице Центральной. После того, как испуганная пенсионерка пришла в себя, она обратилась в правоохранительные органы.

- Задержанная женщина свою вину признала. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU