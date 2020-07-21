На набережной Тамбова заменят семейство ежиков

21 Июль 2020 2020-07-21T14:10:21+03:00

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Много лет композиция «Семейство ежей» украшала Набережную, но сейчас, по данным мэрии, она устарела, стала небезопасна в эксплуатации, и её пришлось демонтировать.

Чтобы место, где «обитали» ёжики, не пустовало, администрация города Тамбова приняла решение установить здесь новую композицию. Над ее созданием сейчас работают сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения.

Два взрослых ежа, трое ежат и четыре грибочка - через две-три недели на Набережной поселится уже второе семейство «колючих». В отличие от прежней, новая композиция будет цветочной, как топиарии «Пчела» и «Осьминог». Чтобы ежики «цвели» и долго радовали тамбовчан красотой, создается специальная конструкция.

- В конструкции любой топиарной формы предусматривается обязательно система полива растений, которыми она будет обсаживаться, - поясняет начальник отдела дизайна МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» Татьяна Иванникова. - Она представляет собой трубу, которая расходится на другие, с отверстиями. При поливе в основную трубу заливается вода, достигает определенного уровня и изнутри питаем почву. Это необходимо помимо обычного полива сверху, чтобы почва была влажной достаточное количество времени. Засаживаться они будут такими цветами как петуньи, альтернантера, цинерария, бархатцы и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU