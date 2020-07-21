Самой популярной книгой среди тамбовских осужденных оказался «Граф Монте-Кристо»
В рамках подготовки к Всероссийской акции «Твои друзья – книги», приуроченной ко Дню воспоминания любимых книг, в региональном УФСИН составили рейтинг самых читаемых художественных произведений среди осужденных. В итоге места распределились следующим образом.
1. А. Дюма - «Граф Монте-Кристо».
2. М.А. Булгаков - «Мастер и Маргарита».
3. Л.Н. Толстой - «Воскресение».
4. М. Дрюон - «Проклятые короли».
5. Л.Н. Толстой - «Война и мир».
6. М.Ф. Достоевский - «Преступление и наказание».
7. М.Ф. Достоевский - «Идиот».
8. А.И. Солженицын - «Архипелаг ГУЛАГ».
9. Е.А. Федоров - «Каменный пояс».
10. Грегори Дэвид Робертс - «Шантарам».
- Рейтинг составлен на основе данных, предоставленных библиотеками, которые имеются в каждом пенитенциарном учреждении, в том числе следственных изоляторах, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.
Добавим, что библиотечный фонд пенитенциарных учреждений Тамбовской области насчитывает около 65 000 тысяч книг различной тематики. Большую часть составляет художественная литература.
ИСТОЧНИК KP.RU