2020-07-21T15:28:30+03:00
Общество

Самой популярной книгой среди тамбовских осужденных оказался «Граф Монте-Кристо»

В региональном УФСИН составили рейтинг любимых литературных произведений среди лиц, отбывающих наказание
Ксения АЛЕШИНА
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Рейтинг составили в рамках Всероссийской акции "Твои друзья - книги", приуроченной к Дню воспоминания любимых книгРейтинг составили в рамках Всероссийской акции "Твои друзья - книги", приуроченной к Дню воспоминания любимых книгФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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В рамках подготовки к Всероссийской акции «Твои друзья – книги», приуроченной ко Дню воспоминания любимых книг, в региональном УФСИН составили рейтинг самых читаемых художественных произведений среди осужденных. В итоге места распределились следующим образом.

1. А. Дюма - «Граф Монте-Кристо».

2. М.А. Булгаков - «Мастер и Маргарита».

3. Л.Н. Толстой - «Воскресение».

4. М. Дрюон - «Проклятые короли».

5. Л.Н. Толстой - «Война и мир».

6. М.Ф. Достоевский - «Преступление и наказание».

7. М.Ф. Достоевский - «Идиот».

8. А.И. Солженицын - «Архипелаг ГУЛАГ».

9. Е.А. Федоров - «Каменный пояс».

10. Грегори Дэвид Робертс - «Шантарам».

- Рейтинг составлен на основе данных, предоставленных библиотеками, которые имеются в каждом пенитенциарном учреждении, в том числе следственных изоляторах, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.

Добавим, что библиотечный фонд пенитенциарных учреждений Тамбовской области насчитывает около 65 000 тысяч книг различной тематики. Большую часть составляет художественная литература.

ИСТОЧНИК KP.RU

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