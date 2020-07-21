В Тамбовской области водитель сбил 14-летнего велосипедиста
Подростка доставили в больницу
22-летний водитель сбил велосипедистаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 20 июля в 22 часа 50 минут на улице Клишина в районе дома №15 села Староюрьево. Как рассказали в региональном УГИБДД, 22-летний водитель автомобиля «Лада Калина» наехал на велосипедиста, четырнадцатилетнего мальчика.
- В результате аварии велосипедист получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мальчика доставили в ТОГБУЗ им. С.С. Брюхоненко города Мичуринска.
ИСТОЧНИК KP.RU