2020-07-21T14:50:32+03:00
Общество

Тамбочанин не смог продать машину из-за «пьяного штрафа»

Лишь только после наложения запрета на проведение регистрационных действий мужчина оплатил долг
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области судебные приставы взыскали с должника административный штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина должен был заплатить 30 тысяч рублей, но никаких мер к оплате не предпринимал.

- В связи с неисполнением неплательщиком требований судебного решения в установленный законом срок, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

Должник попытался продать свой автомобиль, однако сделка не состоялась из-за действующего запрета на регистрационные действия. Лишь только после этого мужчина полностью погасил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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