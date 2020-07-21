Тамбочанин не смог продать машину из-за «пьяного штрафа»
В Тамбовской области судебные приставы взыскали с должника административный штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина должен был заплатить 30 тысяч рублей, но никаких мер к оплате не предпринимал.
- В связи с неисполнением неплательщиком требований судебного решения в установленный законом срок, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.
Должник попытался продать свой автомобиль, однако сделка не состоялась из-за действующего запрета на регистрационные действия. Лишь только после этого мужчина полностью погасил задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU