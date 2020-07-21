В Тамбове более 50 домов оставят без горячей воды

21 Июль 2020 2020-07-21T12:21:07+03:00

Это связано с проведением гидравлических испытаний на тепломагистрали

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В Тамбове из-за гидравлических испытаний на тепломагистрали с 21 по 24 июля будет отключена горячая вода у потребителей, проживающих в районе улиц Рылеева, Магистральная, Социалистическая, Мичуринская, К.Маркса, Чичерина.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего в зону отключения попадут 52 жилых дома. Кроме того, ее отключат во втором корпусе школы №31 (ул. Рылеева, 84), а также в трех детских садах: «Аленький цветочек» (ул. Рылеева, 92), «Журавлик» (ул. Магистральная, 21), «Мальвина» (ул. Магистральная, 7).

ИСТОЧНИК KP.RU