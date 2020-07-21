2020-07-21T13:28:57+03:00
Происшествия

Трое москвичей обворовывали особняки состоятельных тамбовчан

Добычей злоумышленников стали деньги, драгоценности и техника
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские задержали троих иногородних мужчин за серию краж из домов состоятельных тамбовчан. Их добычей стали деньги, ювелирные изделия, бытовая техника и другие ценные вещи.

В пригороде Тамбова злоумышленники выбирали особняки и утром, отслеживая, чтобы все члены семьи покинули жилище, принимались «за работу». Так, например, 24 июня этого года в ОМВД России по Тамбовскому району поступило сообщение о краже. На место происшествия в поселок Трегуляй выехала следственно-оперативная группа, которая установила факт хищения имущества из дома потерпевшей.

Криминалистами были зафиксированы следы взлома, а также обнаружены отпечатки обуви и следы ткани от одежды неизвестных. Выяснилось, что воры проникли в жилище через окно цокольного этажа и похитили ценное имущество и деньги. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по пункту «Б» ч. 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

- По собранным уликам был проведен ряд экспертиз, в итоге при совместной работе сотрудников уголовного розыска, следователей и экспертов-криминалистов удалось выйти на след иногородней группы, промышляющей кражами. Троих жителей Московской области задержаны, в настоящий момент они находятся в следственном изоляторе г. Тамбова, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

На сегодняшний день полицейские установили причастность москвичей к трем кражам на территории Тамбовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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