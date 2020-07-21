2020-07-21T11:01:18+03:00
Происшествия

Беларуса задержали за кражи из мичуринских супермаркетов

Мужчина воровал продукты питания
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске полицейские раскрыли несколько краж, совершенных в местных супермаркетах. Благодаря записям с камер видеонаблюдения стражи порядка установили личность вора. Им оказался 32-летний житель республики Беларусь.

Как оказалось, мужчина на протяжении нескольких дней совершал хищения продуктов питания из мичуринских супермаркетов на суммы от 3 до 5 тысяч рублей. Он был задержан после очередного грабежа на улице Липецкое шоссе.

- Сотрудниками уголовного розыска была установлена его причастность к совершению иных аналогичных преступлений. В ходе выяснения обстоятельств данный гражданин был доставлен в отдел полиции. В настоящее время возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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