Беларуса задержали за кражи из мичуринских супермаркетов
В Мичуринске полицейские раскрыли несколько краж, совершенных в местных супермаркетах. Благодаря записям с камер видеонаблюдения стражи порядка установили личность вора. Им оказался 32-летний житель республики Беларусь.
Как оказалось, мужчина на протяжении нескольких дней совершал хищения продуктов питания из мичуринских супермаркетов на суммы от 3 до 5 тысяч рублей. Он был задержан после очередного грабежа на улице Липецкое шоссе.
- Сотрудниками уголовного розыска была установлена его причастность к совершению иных аналогичных преступлений. В ходе выяснения обстоятельств данный гражданин был доставлен в отдел полиции. В настоящее время возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 161 УК РФ «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU