Тамбовские автоинспекторы помогли добраться до роддома женщине, у которой начались схватки прямо на трассе

21 Июль 2020 2020-07-21T10:22:09+03:00

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В Тамбовской области сотрудники ГИБДД помогли роженице оперативно добраться в Перинатальный центр. Схватки у тамбовчанки Галины Березиной начались 12 июля по пути в Тамбов из Саратовской области, куда она поехала вместе со своим сыном.

- Мы с моим семилетним сыном поехали погостить у родственников. Срок беременности был 36 недель, я чувствовала себя хорошо и решила, что успею перед школой свозить сына отдохнуть. Но на обратном пути поняла, что начались схватки! Я очень испугалась, что мы не успеем добраться до Перинатального центра, - рассказывает Галина.

Водитель, родственник Галины, своими силами попытался доставить ее в больницу, но трасса была сильно загружена, а женщина могла родить в любой момент. Тогда мужчина вызвал скорую помощь, чтобы передать роженицу медикам, но указал неточное местоположение.

- В этот момент пассажиры увидели сотрудников ДПС, которые патрулировали данный участок дороги. Инспектор ДПС отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тамбовской области, капитан полиции Руслан Куницын и младший лейтенант Дмитрий Лапин незамедлительно пришли на помощь. Благодаря использованию специальных сигналов машина приехала в назначенное место вовремя, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Галина вспоминает, что автоинспекторы поддерживали ее всю дорогу и успокаивали. Роды прошли без осложнений. Кстати, сотрудники УГИБДД, спасшие женщину, впоследствии приняли участие в выписке новорожденного Михаила. Они вручили семье детское автокресло, необходимое для безопасной перевозки малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU