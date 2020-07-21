2020-07-21T10:22:09+03:00
Общество

Тамбовские автоинспекторы помогли добраться до роддома женщине, у которой начались схватки прямо на трассе

Благодаря использованию спецсигналов, Галину своевременно доставили в Перинатальный центр
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Те самые сотрудники УГИБДД на выписке новорожденного МихаилаТе самые сотрудники УГИБДД на выписке новорожденного МихаилаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбовской области сотрудники ГИБДД помогли роженице оперативно добраться в Перинатальный центр. Схватки у тамбовчанки Галины Березиной начались 12 июля по пути в Тамбов из Саратовской области, куда она поехала вместе со своим сыном.

- Мы с моим семилетним сыном поехали погостить у родственников. Срок беременности был 36 недель, я чувствовала себя хорошо и решила, что успею перед школой свозить сына отдохнуть. Но на обратном пути поняла, что начались схватки! Я очень испугалась, что мы не успеем добраться до Перинатального центра, - рассказывает Галина.

Водитель, родственник Галины, своими силами попытался доставить ее в больницу, но трасса была сильно загружена, а женщина могла родить в любой момент. Тогда мужчина вызвал скорую помощь, чтобы передать роженицу медикам, но указал неточное местоположение.

- В этот момент пассажиры увидели сотрудников ДПС, которые патрулировали данный участок дороги. Инспектор ДПС отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тамбовской области, капитан полиции Руслан Куницын и младший лейтенант Дмитрий Лапин незамедлительно пришли на помощь. Благодаря использованию специальных сигналов машина приехала в назначенное место вовремя, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Галина вспоминает, что автоинспекторы поддерживали ее всю дорогу и успокаивали. Роды прошли без осложнений. Кстати, сотрудники УГИБДД, спасшие женщину, впоследствии приняли участие в выписке новорожденного Михаила. Они вручили семье детское автокресло, необходимое для безопасной перевозки малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На набережной Тамбова заменят семейство ежиков
Трое москвичей обворовывали особняки состоятельных тамбовчан
Один из кандидатов в губернаторы Тамбовской области не прошел муниципальный фильтр
В Тамбове более 50 домов оставят без горячей воды
В Тамбовской области водитель сбил 14-летнего велосипедиста
Беларуса задержали за кражи из мичуринских супермаркетов
Тамбовские автоинспекторы помогли добраться до роддома женщине, у которой начались схватки прямо на трассе
Тамбовчанин сломал челюсть супруге во время ссоры
В Тамбове изменят схему движения у автовокзала на ул. Мичуринской
Тамбов набрал меньше всего голосов в опросе на возможность присвоения звания «Город трудовой доблести»
Росгвардейцы задержали тамбовчанина, который уклонялся от отбывания срока в колонии
В ситуации с массовым отравлением тамбовчан водой разбиралась прокуратура
Житель Тамбовщины выращивал коноплю на своем участке для красоты
Губернатор Александр Никитин отчитается о работе за прошлый год
В Мичуринске на здании детской хореографической школы меняют кровлю
У тамбовчанина арестовали «ГАЗель» в счет погашения долга
В Тамбове не будет света на четырех улицах
Тамбовская ЦРБ пополнилась новым оборудованием для лечения коронавирусных больных
В Тамбовской области в аварии пострадала 15-летняя девочка
Более 1300 тамбовских выпускников сдадут ЕГЭ по биологии и иностранному языку
Два человека погибли в аварии на территории Рассказовского района
Сбербанк запустил сервис для защиты счетов предпринимателей
Тамбовчанин украл из сейфа магазина 250 тысяч рублей
За сутки в Тамбовской области заразились коронавирусом 40 человек
У тамбовчан полдня не будет работать телевизор