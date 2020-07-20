В Тамбове изменят схему движения у автовокзала на ул. Мичуринской

20 Июль 2020 2020-07-20T18:01:05+03:00

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В Тамбовской областной Думе обсудили вопрос изменения схемы дорожного движения на ул. Мичуринской города Тамбова в районе автовокзала «Северный».

Необходимость в новой схеме движения появилась из-за вводимых в эксплуатацию торговых центров. В этом районе готовится к сдаче вторая очередь ТРЦ, общая площадь которого составит 10 тысяч квадратных метров.

Стоянка торгового центра рассчитана на большое количество машин, но улица Мичуринская не выдерживает таких нагрузок.

- С 1 сентября вступает в строй вторая очередь ТРЦ, будет много людей и транспорта, кроме того есть действующий автовокзал. Ежедневно на линию выходят 150 рейсов и около 5 тысяч - пассажиропоток. Все это накладывается на старую дорожную сеть – узкую улицу Мичуринскую, - пояснил депутат облдумы Юрий Кузьменко.

Реорганизация дорожного движения предусматривает перенос световых опор, расширение дороги, организацию реверсивной полосы. Схема дорожного движения будет аналогична организации у гипермаркета «Ашан» и «Магнит» на улице Советская. Документ доработают и направят на утверждение в ГИБДД, затем его предстоит утвердить главе города, и только потом специалисты смогут приступить к реконструкции. Финансирование работ взял на себя собственник ТРЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU