Тамбов набрал меньше всего голосов в опросе на возможность присвоения звания «Город трудовой доблести»

20 Июль 2020 2020-07-20T17:38:14+03:00

В опросе приняли участие более 165 тысяч жителей региона Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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Стали известны итоги соцопроса о возможности выдвижения городов Тамбовщины к присвоению почетного звания «Город трудовой доблести». Среди претендентов были Тамбов, Мичуринск, Моршанск и Котовск.

Всего в опросе приняли участие более 165 тысяч жителей области. Так, рейтинг распределился следующим образом: Мичуринск набрал 112,4 процента, Котовск – 108,7, Моршанск – 83,4, а Тамбов оказался на последнем месте – 25,3.

- Согласно процедурам, установленным федеральным законом, городам-участникам опроса предстоит исходя из архивных материалов подготовить информацию, документально подтверждающую факты награждения городов, действующих на их территории предприятий, трудового героизма жителей городов в 1941 - 1945 годах, необходимые для рассмотрения вопроса о присвоении почетного звания. После этого соответствующие материалы будут изучаться региональной администрацией и областной Думой с привлечением общественников и экспертов, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Результаты проведенного с 25 июня по 1 июля социологического опроса станут весомым аргументом для принятия на уровне региона решения ходатайствовать перед президентом России о присвоении почетного звания РФ «Город трудовой доблести» городам Тамбовщины.

Добавим, что именно на территориях городов-участников опроса находились крупные промышленные предприятия союзного значения, обеспечивающие армию вооружением, боеприпасами и обмундированием.

ИСТОЧНИК KP.RU