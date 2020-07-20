Губернатор Александр Никитин отчитается о работе за прошлый год

20 Июль 2020 2020-07-20T15:18:59+03:00

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31 июля губернатор Александр Никитин представит депутатам областной Думы отчёт о результатах деятельности администрации области за 2019 год. 20 июля три комитета регионального парламента рассмотрели текстовой материал предстоящего отчёта.

Отчёт представила и.о. начальника управления экономической политики администрации области Ирина Пустовит.

Депутаты – члены комитетов: по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, труду и социальной политике, а также по науке, образованию и культуре в ходе обсуждения отчёта о результатах деятельности администрации области за 2019 год сформулировали вопросы главе региона Александру Никитину.

- В соответствии с регламентом, глава региона Александр Никитин ответит на вопросы парламентариев после выступления с отчетом о результатах деятельности администрации области за 2019 год, - сообщают в Тамбовской областной Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU