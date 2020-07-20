2020-07-20T16:27:02+03:00
Общество

В ситуации с массовым отравлением тамбовчан водой разбиралась прокуратура

Представления получили «Тамбовские коммунальные системы» и областной Роспотребнадзор, который неправильно отбирал пробы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В прокуратуре Октябрьского района города Тамбова провели проверку после получения информации о некачественной питьевой воде, которая стала поступать в дома жителей деревни Красненькая, села Донское и микрорайона ТЭЦ. Напомним, после аварии, которая произошла на сетях 23 мая, холодное водоснабжение временно отключили, а когда ресурс снова стал поступать людям, в больницу с признаками отравления массово стали обращаться жители, использовавшие воду. Управление Роспотребнадзора обязало коммунальщиков продезинфицировать сети и усилить контроль за качеством воды. Однако и поле этого повторные пробы показали наличие вируса. Вот только, по мнению прокуратуры, отбор этих проб был сделан неправильно – жидкость брали на анализ прямо из квартир жителей, а анализ из водозаборного узла и уличной сети не взяли.

- Из-за этого невозможно установить причинно-следственную связь между заболеваниями жителей и некачественной подачей коммунального ресурса АО «ТКС», поскольку зона ответственности общества установлена до наружной стены зданий, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

За это нарушение представление от прокуратуры получило региональное управление Роспотребнадзора, а также «Тамбовские коммунальные системы» - за превышение сроков ремонта. Сейчас продолжается доследственная проверка по факту нарушений требований санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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