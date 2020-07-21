Тамбовчанин сломал челюсть супруге во время ссоры

21 Июль 2020 2020-07-21T09:30:54+03:00

Женщина заявила на мужа в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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В отдел полиции № 2 по городу Тамбову обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что во время ссоры с мужем по месту жительства, супруг сломал ей нижнюю челюсть.

Сотрудники полиции задержали тамбовчанина. Мужчина свою вину отрицать не стал, и признался, что избил супругу.

- Факт нанесения побоев зафиксирован, в отношении мужчины ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU