Тамбовчанин сломал челюсть супруге во время ссоры
В отдел полиции № 2 по городу Тамбову обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что во время ссоры с мужем по месту жительства, супруг сломал ей нижнюю челюсть.
Сотрудники полиции задержали тамбовчанина. Мужчина свою вину отрицать не стал, и признался, что избил супругу.
- Факт нанесения побоев зафиксирован, в отношении мужчины ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU