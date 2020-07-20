Житель Тамбовщины выращивал коноплю на своем участке для красоты
В селе Хренное полицейские получили информацию о том, что 35 — летний местный житель занимается заготовкой наркосодержащего растения. В ходе проверки данные сведения подтвердились.
По месту жительства подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли 50 кустов культивированной конопли. По словам мужчины, наркосодержащее растение он выращивал для декорации своего приусадебного участка.
- Образцы растений направлены на экспертизу. В отношении задержанного, проводится проверка. Решается вопрос об его привлечении к ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU