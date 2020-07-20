2020-07-20T16:01:52+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины выращивал коноплю на своем участке для красоты

Полицейские изъяли у мужчины 50 кустов наркосодержащего растения
Ксения АЛЕШИНА
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В селе Хренное полицейские получили информацию о том, что 35 — летний местный житель занимается заготовкой наркосодержащего растения. В ходе проверки данные сведения подтвердились.

По месту жительства подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли 50 кустов культивированной конопли. По словам мужчины, наркосодержащее растение он выращивал для декорации своего приусадебного участка.

- Образцы растений направлены на экспертизу. В отношении задержанного, проводится проверка. Решается вопрос об его привлечении к ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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