Житель Тамбовщины выращивал коноплю на своем участке для красоты

20 Июль 2020 2020-07-20T16:01:52+03:00

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В селе Хренное полицейские получили информацию о том, что 35 — летний местный житель занимается заготовкой наркосодержащего растения. В ходе проверки данные сведения подтвердились.

По месту жительства подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли 50 кустов культивированной конопли. По словам мужчины, наркосодержащее растение он выращивал для декорации своего приусадебного участка.

- Образцы растений направлены на экспертизу. В отношении задержанного, проводится проверка. Решается вопрос об его привлечении к ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU