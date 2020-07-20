В Тамбове не будет света на четырех улицах
Очередные аварийные работы пройдут в областном центре
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Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в Тамбове 21 июля пройдут неотложные аварийно-восстановительные работы.
В связи с этим на четырех улицах отключат электроэнергию. Света не будет по следующим адресам:
с 8.30 до 16.30
ул. Майская, д. 10-26;
1-й Авиационный пр., д. 62-119;
2-й Авиационный пр., д. 28-138;
с 9.00 до 11.30
ул. Совхозная, д.210, корп. 1-4
ИСТОЧНИК KP.RU