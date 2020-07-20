В Мичуринске на здании детской хореографической школы меняют кровлю

20 Июль 2020 2020-07-20T14:34:29+03:00

За полвека это первый капитальный ремонт в здании школы Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

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В Мичуринске продолжается реконструкция здания детской хореографической школы. На данный момент специалисты приступили к обустройству новой кровли. Параллельно рабочие заменяют существующие инженерные сети.

- За полвека это первый капитальный ремонт в данном учреждении дополнительного образования в сфере культуры. Согласно разработанному проекту, здесь заменят крышу, реконструируют фасадную часть, оснастят школу всем необходимым оборудованием. Благодаря перепланировке и пристройке, здесь появятся: свой актовый зал на 48 человек, раздевалки, душевые, санузлы, технические помещения. Предусмотрено и благоустройство территории, - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.

После реконструкции площадь школы увеличится почти на треть и составит 1042 квадратных метра. На реконструкцию потратят порядка 57 млн. рублей. Планируется, что работы на объекте завершатся к концу этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU