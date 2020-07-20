2020-07-20T13:44:19+03:00
Общество

У тамбовчанина арестовали «ГАЗель» в счет погашения долга

Задолженность составила полмиллиона рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове судебные приставы арестовали у местного жителя в счет погашения задолженности «ГАЗель», принадлежащую ему на праве собственности.

В Октябрьском районном отделении судебных приставов УФССП России по Тамбовской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с тамбовчанина в пользу физического лица на общую сумму 500 тысяч рублей. В добровольном порядке мужчина долг погашать не собирался.

-Судебными приставами-исполнителями в ходе проведения исполнительных действий произвели арест автотранспортного средства «ГАЗ ГАЗель» должника. В настоящее время готовятся документы для оценки автомобиля. Денежные средства полученные от реализации пойдут на погашение задолженности., - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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