У тамбовчанина арестовали «ГАЗель» в счет погашения долга
В Тамбове судебные приставы арестовали у местного жителя в счет погашения задолженности «ГАЗель», принадлежащую ему на праве собственности.
В Октябрьском районном отделении судебных приставов УФССП России по Тамбовской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании задолженности с тамбовчанина в пользу физического лица на общую сумму 500 тысяч рублей. В добровольном порядке мужчина долг погашать не собирался.
-Судебными приставами-исполнителями в ходе проведения исполнительных действий произвели арест автотранспортного средства «ГАЗ ГАЗель» должника. В настоящее время готовятся документы для оценки автомобиля. Денежные средства полученные от реализации пойдут на погашение задолженности., - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU