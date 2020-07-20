2020-07-20T12:21:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Тамбовская ЦРБ пополнилась новым оборудованием для лечения коронавирусных больных

Это увлажнители кислорода, мониторы слежения за состоянием пациента и т.д.
Ксения АЛЕШИНА
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Стоимость оборудования составила 10,4 миллиона рублейСтоимость оборудования составила 10,4 миллиона рублейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовская центральная районная больница получила крупную партию медицинского оборудования стоимостью 10,4 миллиона рублей. Средства на его покупку были выделены из федерального бюджета. Поставка включила увлажнители кислорода, мониторы слежения за состоянием пациента, насосы инфузионные, а также функциональные кровати.

- Все оборудование принято учреждением и уже установлено в отделении для лечения пациентов с пневмониями, вызванными новой коронавирусной инфекцией, что позволит оказывать медицинскую помощь данной категории пациентов на более высоком уровне, в соответствии с современными рекомендациями, - рассказали в Тамбовской ЦРБ.

Напомним, что в конце апреля в Тамбовской ЦРБ под лечение больных коронавирусом полностью перепрофилировали стационар. Здесь развернули 99 коек, из которых 91 койка – с подводкой кислорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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