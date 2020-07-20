Два человека погибли в аварии на территории Рассказовского района
Жертвами ДТП стали двое мужчин
Водитель и пассажир погибли до приезда скоройФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой погибли два человека, произошла 19 июля в 6 часов 30 минут на 19 километре автодороги «Рассказово - 2Пятилетка», проходящей по территории Рассказовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 31-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia» не справился с управлением и выскочил с дороги, после чего его машина перевернулась.
- В результате аварии водитель и 32-летний пассажир автомобиля скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU