Более 1300 тамбовских выпускников сдадут ЕГЭ по биологии и иностранному языку

20 Июль 2020 2020-07-20T11:00:30+03:00

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В Тамбовской области 1308 выпускников напишут два последних ЕГЭ по выбору. Это биология и письменная часть по иностранному языку. Напомним, что экзамен по инязу традиционно разделен на две части. Первую, письменную часть, ребята сдают 20 июля. На устную выделены два дня - 22 и 23 июля.

По информации регионального управления образования и науки, 20 июля открыты восемнадцать пунктов проведения экзаменов. На сдачу ЕГЭ по биологии зарегистрировались 932 человека. На работу, состоящую двух частей, выпускникам предоставляется 3,5 часа. Всего им предстоит выполнить 28 заданий.

- На письменный экзамен по английскому зарегистрировались 348 человек. На немецкий записались 26 участников, на французский - 2. Письменная часть по иностранным языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 40 заданий. За нее максимум можно получить 80 баллов, за устную - 20 баллов, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU