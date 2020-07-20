2020-07-20T11:40:30+03:00
Происшествия

В Тамбовской области в аварии пострадала 15-летняя девочка

Водитель авто, в котором находился ребенок, не справился с управлением
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Девочка-подросток оказалась в больницеДевочка-подросток оказалась в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадала девочка, произошла 18 июля в 7 часов 32 минуты на улице Советской в районе дома №192 поселка Хоботово Первомайского района, водитель автомобиля «ВАЗ-21093», 24-летний мужчина не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет.

- В результате ДТП пассажирка автомобиля, пятнадцатилетняя девочка, получила травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в ТОГБУЗ им. С.С. Брюхоненко города Мичуринска, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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