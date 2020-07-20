Тамбовчанин украл из сейфа магазина 250 тысяч рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T09:46:07+03:00

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26 сентября прошлого года из магазина города Уварово в полицию поступил сигнал, что накануне ночью неизвестный проник в магазин и украл 250 тысяч рублей из сейфа. Прибывшие на сигнал сотрудники полиции установили, что преступник проник внутрь, разбив окно. Сейф был вскрыт металлическими предметами. Из помещения были изъяты отпечатки следов обуви, а также отпечатки пальцев. В следственном подразделении МОМВД России «Уваровский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полицейские опросили всех работников магазина, жителей близлежащих домов, изучили записи с уличных камер видеонаблюдения, проверили на причастность ранее судимых жителей района, которые уже совершали подобные преступления. В итоге под подозрение попал 37-летний, ранее судимый житель областного центра.

Незадолго до совершения кражи мужчина вышел из колонии, где отбывал наказание за имущественное преступление. В Уварово у него были знакомые, которые могли ему сообщить информацию о наличии крупной суммы денег в магазине. В январе 2020 года мужчину задержали и поместили в следственный изолятор. Как выяснили уваровские оперативники, мужчина действительно приезжал после освобождения из колонии в Уварово. Он признался в совершении кражи, но деньги успел потратить.

- По окончании расследования уголовного дела оно было направлено в суд Уваровского района для принятия окончательного решения. Тамбовчанину грозит до шести лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU