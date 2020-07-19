За сутки в Тамбовской области заразились коронавирусом 40 человек

19 Июль 2020 2020-07-19T09:32:34+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным на 19 июля, в Тамбовской области зарегистрировали 40 новых случаев Covid-19. Среди зараженных: 12 мужчин, 28 женщин. Возраст заболевших от 32 до 88 лет. Все контактировали с инфицированными внутри региона.

Всего за время эпидемии в Тамбовской области выявили 5 524 случаев коронавируса, из них 1954 без клинических проявлений. Выздоровели 4 446 пациентов: 2 025 выписали из стационара, 2 421 - сняли с амбулаторного наблюдения. 31 тамбовчанин скончался.

На госпитализации - 317 человек, из них диагноз «пневмония» у 210. На домашнем карантине находятся - 2 083 человека (из них подтвержденных случаев - 730, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 1 4697. Выписано - 3 091. Всего обследованных - 20 188.

ИСТОЧНИК KP.RU