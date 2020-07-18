Жители Котовска на 7 часов остались без холодной воды
Прокуратура города Котовска провела проверку по факту долгого отсутствия холодной воды у жителей нескольких улиц города. Дело в том, что 22 июня из-за порыва водопровода прекратилась подача ресурса в дома на ул. улиц Колхозная, Зеленая и Октябрьская города Котовска.
Ремонтно-восстановительные работы проводила аварийная бригада АО «ТСК». Водоснабжение потребителям было возобновлено в этот же день в 16 часов.
Общее время устранения аварии составило 7 часов, что превышает допустимую продолжительность перерыва в подаче воды при проведении ремонта на сетях холодного водоснабжения для II категории обеспеченности, к которым относятся эти сети.
- Несвоевременным устранением аварии нарушены права потребителей на бесперебойное получение услуги по холодному водоснабжению, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - За нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами прокуратура возбудила в отношении начальника Котовского производственного отделения Рассказовского филиала АО «Тамбовская сетевая компания» производство по делу об административном правонарушении по статьи 7.23 КоАП РФ, которое для рассмотрения направлено в Управление государственного жилищного надзора области.
ИСТОЧНИК KP.RU