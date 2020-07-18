Тамбовские дошколята проведут онлайн-экскурсии по области

18 Июль 2020 2020-07-18T12:20:07+03:00

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Управление образования и науки области совместно с региональным ресурсным центром по дошкольному образованию в рамках проекта «Детский сад онлайн – Тамбовская область» продолжает серию летних конкурсов для детей дошкольного возраста.

Так, на YouTube-канале «Детский сад онлайн – Тамбовская область» в рубрике «Внимание, Конкурс «Следуй за мной!» размещены видеоролики, в которых самые юные жители Тамбовской области проводят экскурсии по родным местам, рассказывают о достопримечательностях своего места жительства, памятниках архитектуры, истории, связанные с этими местами.

- Лучший видеоролик будет определен 31 июля 2020 года по итогам зрительского голосования по количеству набранных отметок «Нравится» и просмотров, - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Победителя конкурса наградят сертификатом от регионального ресурсного центра по дошкольному образованию и ценным подарком от социального партнера. Участники получат электронные сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU