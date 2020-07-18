2020-07-18T14:36:46+03:00
Общество

У тамбовчан полдня не будет работать телевизор

На передающем оборудовании пройдут профилактические работы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тамбовский областной радиопередающий центр проводит квартальные планово-профилактические работы в Тамбове и селе Донское (Тамбов – Первомайский).

- В понедельник, 20 июля, с 2 часов до 15 часов будет отключено передающее оборудование, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В частности, будут отключены два цифровых передатчика HC-DVB-1000 (46TBK) и FUS HP14 ULV (56TBK). Это пакеты РТРС-1 и РТРС-2, которые обеспечивают вещание десяти каналов каждый.

Кроме того, будут отключены передатчики, транслирующие следующие радиоканалы: «Радио России», «Маяк», «Больше радио», «Русское радио», «Радио Шансон», «Радио Дача», «Европа плюс», «Ретро-FM», «Радио-7», «Звезда-FM», «Юмор-ФМ», «Вести ФМ», «Радио Ваня», «Наше Радио», «Эхо Москвы», «Love Radio», «Авторадио», «Радио Спорт», «Дети-fm», «Дорожное радио», «Радио книга».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У тамбовчан полдня не будет работать телевизор
Жители Котовска на 7 часов остались без холодной воды
Тамбовские дошколята проведут онлайн-экскурсии по области
В управлении Госохраны прокомментировали ситуацию с исчезновением памятника в Тамбове
В Тамбовской области клиент такси похитил забытый в машине телефон
В Тамбовской области заработает мобильный «Кванториум»
Тамбовские охотоинспекторы поймали браконьеров, убивших лося
В Тамбове мужчину осудили за вождение автомобиля в пьяном виде
В Тамбове исчез дом-памятник на ул. Советской, 100
Тамбовчанин угрожал заколоть вилами родственницу
Роспотребнадзор запретил купаться на девяти пляжах в Тамбовской области
В Тамбовской области женщина подозревается в убийстве односельчанина
Тамбовские выпускники узнали первые результаты ЕГЭ: в области 15 стобалльников
В Тамбовской области под колеса авто «Daewoo Nexia» попал 17-летний велосипедист
В Тамбовской области от коронавируса умер священник Иоанн Кубинец
Тамбовчанин расправился в 40-летним пасынком, который, по его мнению, сидел у него «на шее»
В Тамбовской области открываются спортшколы и зоопарки
Тамбовские полицейские задержали 29-летнего липчанина за серию краж велосипедов
«Волковский спиртозавод» в Тамбове наказывали за невыплату зарплат
Из-за обнаружения коронавируса у игроков ФК «Сочи» матч с Тамбовом отменен
Прокуратура помогла тамбовскому пенсионеру получить статус ветерана ВОВ