У тамбовчан полдня не будет работать телевизор

18 Июль 2020 2020-07-18T14:36:46+03:00

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Тамбовский областной радиопередающий центр проводит квартальные планово-профилактические работы в Тамбове и селе Донское (Тамбов – Первомайский).

- В понедельник, 20 июля, с 2 часов до 15 часов будет отключено передающее оборудование, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В частности, будут отключены два цифровых передатчика HC-DVB-1000 (46TBK) и FUS HP14 ULV (56TBK). Это пакеты РТРС-1 и РТРС-2, которые обеспечивают вещание десяти каналов каждый.

Кроме того, будут отключены передатчики, транслирующие следующие радиоканалы: «Радио России», «Маяк», «Больше радио», «Русское радио», «Радио Шансон», «Радио Дача», «Европа плюс», «Ретро-FM», «Радио-7», «Звезда-FM», «Юмор-ФМ», «Вести ФМ», «Радио Ваня», «Наше Радио», «Эхо Москвы», «Love Radio», «Авторадио», «Радио Спорт», «Дети-fm», «Дорожное радио», «Радио книга».

ИСТОЧНИК KP.RU