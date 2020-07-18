В Тамбовской области клиент такси похитил забытый в машине телефон

18 Июль 2020 2020-07-18T11:31:43+03:00

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16 июля в дежурную часть полиции ОМВД по городу Мичуринску поступило сообщение о краже от 32-летенго местного жителя. Выяснилось, что 13 июля в 12 часов заявитель мужчина оставил мобильный марки «Хонор» в такси. Найти телефон самостоятельно ему не удалось.

Сотрудники уголовного розыска нашли таксиста. Мужчина рассказал, что подвозил еще одного пассажира, который, видимо, и похитил чужой сотовый телефон. Полицейские вычислили пассажира и доставили 20-летнего молодого человека в отдел. Парень признался, что это он совершил кражу. Сотовый телефон у него изъяли и вернули владельцу.

- Известно, что ранее задержанный проблем с законом не имел, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU