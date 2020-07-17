В Тамбовской области от коронавируса умер священник Ионанн Кубинец

17 Июль 2020 2020-07-17T10:40:56+03:00

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В Тамбове от осложнений, вызванных COVID-19, скончался настоятель Александро-Невского храма Иоанн Кубинец. Он умер 16 июля на 66 году жизни.

- Отец Иоанн родился 6 октября 1954 г. в городе Тячев Закарпатской области УССР. В 1984 г. окончил Московскую духовную семинарию. В 1983-93 гг. исполнял послушание настоятеля храмов Тамбовской епархии. В 1994-2019 гг. — клирик Покровского собора г. Тамбова. 27 августа 2019 г. митрополитом Тамбовским и Рассказовским Феодосием назначен настоятелем храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Тамбова, - сообщает Тамбовская епархия.

Всего же на сегодняшний день, число заразившихся коронавирусом в Тамбовской области составляет 5443 человека, 4359 из них выздоровели, 31 умер. Ежедневно в области фиксируется чуть больше 40 случаев заболевания COVID-19.

Фото Тамбовской епархии

ИСТОЧНИК KP.RU