2020-07-17T09:35:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области открываются спортшколы и зоопарки

Режим самозоляции продлили до 24 июля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Режим самоизоляции продлили еще на неделюРежим самоизоляции продлили еще на неделю
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16 июля соответствующим постановлением администрации области внесены очередные изменения в ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. На предстоящую неделю часть ранее введенных ограничений сохраняется, ряд ограничений сняты.

Так, до 24 июля сохраняется рекомендованный режим самоизоляции для тамбовчан старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания. При этом, как и было ранее, все без исключения обязаны использовать маски в общественных местах и соблюдать социальное дистанцирование.

Что касается изменений, то с 16 июля возобновляют деятельность спортивные школы и школы спортивных игр, а также зоопарки.

Теперь 14-дневная изоляция и медицинское наблюдение остаются обязательными только для людей, которые организованно вывозятся из-за границы Министерством иностранных дел РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Следует отметить, что список таких граждан формируется указанным ведомством и на самоизоляцию региональным Роспотребнадзором им выдается предписание.

- Для остальных приезжающих из-за границы граждан изоляция отменена. Но они по-прежнему обязаны информировать лиц, осуществляющих санитарно-карантинный контроль, об отсутствии у себя заболевания с представлением медицинского документа и незамедлительно сообщать о своем возвращении, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - А если появится любое ухудшение состояния здоровья - незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту своего жительства или пребывания, без посещения медорганизаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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