2020-07-16T17:00:54+03:00
Спорт

Из-за обнаружения коронавируса у игроков ФК «Сочи» матч с Тамбовом отменен

В команде заболели девять человек
Ксения АЛЕШИНА
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В команде "Сочи" коронавирус подтвердился у 9 футболистовВ команде "Сочи" коронавирус подтвердился у 9 футболистов
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Как сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги, у девяти игроков ФК «Сочи» подтвердился коронавирус. В связи с эти матч с ФК «Тамбов», который должен был состояться 16 июля в Нижнем Новгороде, отменен.

-Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства, - говорится в сообщении РПЛ.

Известно, что из-за сложившейся ситуации сочинцам засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

Фото: ФК "Сочи"

ИСТОЧНИК KP.RU

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