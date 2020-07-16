Из-за обнаружения коронавируса у игроков ФК «Сочи» матч с Тамбовом отменен
В команде заболели девять человек
В команде "Сочи" коронавирус подтвердился у 9 футболистов
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Как сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги, у девяти игроков ФК «Сочи» подтвердился коронавирус. В связи с эти матч с ФК «Тамбов», который должен был состояться 16 июля в Нижнем Новгороде, отменен.
-Клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства, - говорится в сообщении РПЛ.
Известно, что из-за сложившейся ситуации сочинцам засчитали техническое поражение со счетом 0:3.
Фото: ФК "Сочи"
ИСТОЧНИК KP.RU