В Тамбовской области работникам спиртзавода задолжали около 5 миллионов рублей
Тамбовские следователи проводят доследственную проверку по факту невыплаты зарплаты работникам ЗАО «Волковский спиртзавод». Предварительно установлено, что сотрудникам данной организации с февраля по июнь этого года не платили деньги. В итоге образовалась задолженность в размере около 5 миллионов рублей.
- В рамках проверки проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление подлинного состояния финансово-хозяйственной деятельности организации и возможности выплаты задолженности по заработной плате, решается вопрос о назначении бухгалтерской судебной экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
Кроме того, следователи провели встречу с генеральным директором и работниками завода, на которой также присутствовал представитель Государственной инспекции труда в регионе. Руководитель предприятия рассказала о сложном финансовом положении организации и пообещала до конца июля принять меры к погашению задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU