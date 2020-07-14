2020-07-14T18:23:23+03:00
Общество

В Тамбовской области работникам спиртзавода задолжали около 5 миллионов рублей

Сотрудники не получали зарплату с февраля по июнь 2020 года
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские следователи проводят доследственную проверку по факту невыплаты зарплаты работникам ЗАО «Волковский спиртзавод». Предварительно установлено, что сотрудникам данной организации с февраля по июнь этого года не платили деньги. В итоге образовалась задолженность в размере около 5 миллионов рублей.

- В рамках проверки проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление подлинного состояния финансово-хозяйственной деятельности организации и возможности выплаты задолженности по заработной плате, решается вопрос о назначении бухгалтерской судебной экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Кроме того, следователи провели встречу с генеральным директором и работниками завода, на которой также присутствовал представитель Государственной инспекции труда в регионе. Руководитель предприятия рассказала о сложном финансовом положении организации и пообещала до конца июля принять меры к погашению задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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