Две жительницы Тамбовщины осуждены за неуплату алиментов

14 Июль 2020 2020-07-14T18:01:09+03:00

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В Сосновке суд вынес приговоры в отношении двух местных жительниц 44 и 46 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата алиментов».

Установлено, что у 44-летней женщины в 2006 году органы опеки отобрали четырех детей, о которых она совершенно не заботилась. По решению суда на их содержание с нее взыскали алименты в размере 1/2 всех видов заработка.

На сегодняшний день двое из детей достигли совершеннолетия, а двое находятся в социальном учреждении на полном гособеспечении. Однако мать нигде не работает на протяжении долгого времени и не выплачивает алименты.

За неисполнение родительских обязанностей в ноябре 2019 года ее привлекли к административной ответственности. Тем не менее, должных выводов женщина не сделала. Задолженность по алиментам составила более 60 тысяч рублей.

Другая, 46-летняя женщина, обязана по решению суда с ноября 2013 года выплачивать алименты в размере 1/4 заработка на содержание сына, над которым установлена опека. Ее размер задолженности составил более 74 тысяч рублей. Несмотря на привлечение к административной ответственности, она продолжает уклоняться от уплаты алиментов.

- Все это свидетельствует о злостном уклонении обеих подсудимых от исполнения своих родительских обязанностей по материальному содержанию несовершеннолетних детей, -сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил каждой из них наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, условно, с испытательным сроком в 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU