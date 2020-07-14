2020-07-14T18:01:09+03:00
Происшествия

Две жительницы Тамбовщины осуждены за неуплату алиментов

Женщины задолжали более 130 тысяч рублей на содержание детей
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сосновке суд вынес приговоры в отношении двух местных жительниц 44 и 46 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ «Неуплата алиментов».

Установлено, что у 44-летней женщины в 2006 году органы опеки отобрали четырех детей, о которых она совершенно не заботилась. По решению суда на их содержание с нее взыскали алименты в размере 1/2 всех видов заработка.

На сегодняшний день двое из детей достигли совершеннолетия, а двое находятся в социальном учреждении на полном гособеспечении. Однако мать нигде не работает на протяжении долгого времени и не выплачивает алименты.

За неисполнение родительских обязанностей в ноябре 2019 года ее привлекли к административной ответственности. Тем не менее, должных выводов женщина не сделала. Задолженность по алиментам составила более 60 тысяч рублей.

Другая, 46-летняя женщина, обязана по решению суда с ноября 2013 года выплачивать алименты в размере 1/4 заработка на содержание сына, над которым установлена опека. Ее размер задолженности составил более 74 тысяч рублей. Несмотря на привлечение к административной ответственности, она продолжает уклоняться от уплаты алиментов.

- Все это свидетельствует о злостном уклонении обеих подсудимых от исполнения своих родительских обязанностей по материальному содержанию несовершеннолетних детей, -сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил каждой из них наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, условно, с испытательным сроком в 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области работникам спиртзавода задолжали около 5 миллионов рублей
Две жительницы Тамбовщины осуждены за неуплату алиментов
Тамбовские полицейские задержали мужчину, собирающего марихуану на пустыре
Тамбовский онкодиспансер получил новое оборудование
В Тамбове движение через мост по улице Базарной будет запрещено
В Мичуринске появился новый фонтан
В Тамбовской области 23-летний парень обвиняется в поджоге 180 тонн сена
В тамбовских колониях и СИЗО возобновили прием посылок и передач
В Тамбовской области житель соседнего региона угнал машину у товарища
Тамбовчанин переоформил дом на ребенка в счет погашения долга по алиментам
В Тамбове на пешеходном переходе сбили женщину
Липчанин предстанет перед судом за кражу двух миллионов рублей из сейфов мичуринских организаций
В Тамбове детский городок на Набережной откроют в октябре
На шести тамбовских улицах отключат электричество
Моршанская прокуратура добивается от больницы бесплатной транспортировки инвалида на гемодиализ
Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам две тысячи долларов, чтобы спасти сына от тюрьмы
На Тамбовщине женщина незаконно хранила у себя в сарае более 300 патронов