Тамбовские полицейские задержали мужчину, собирающего марихуану на пустыре
За прошедшие сутки на Тамбовщине сотрудники полиции задержали троих человек с наркотиками. Так, в Котовске на улице Железнодорожной был остановлен автомобиль «ВАЗ-2107», под управлением 28-летнего жителя поселка Строитель.
При досмотре салона машины стражи порядка нашли 1 грамм наркотического средства «гашиш». По словам мужчины, он приобрел его бесконтактным способом для личного потребления. Наркотики были изъяты и отправлены на экспертизу.
Еще двоих мужчин задержали в Мичуринске. Один из них, 33-летний местный житель, попался полицейским с поличным - во время сбора марихуаны на пустыре. В пакете у него нашли около 500 гр. наркотического вещества. Растение было изъято и направлено на экспертизу.
- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU