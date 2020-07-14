Тамбовские полицейские задержали мужчину, собирающего марихуану на пустыре

14 Июль 2020 2020-07-14T17:18:09+03:00

Всего за сутки стражам порядка попались трое человек с наркотиками

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За прошедшие сутки на Тамбовщине сотрудники полиции задержали троих человек с наркотиками. Так, в Котовске на улице Железнодорожной был остановлен автомобиль «ВАЗ-2107», под управлением 28-летнего жителя поселка Строитель.

При досмотре салона машины стражи порядка нашли 1 грамм наркотического средства «гашиш». По словам мужчины, он приобрел его бесконтактным способом для личного потребления. Наркотики были изъяты и отправлены на экспертизу.

Еще двоих мужчин задержали в Мичуринске. Один из них, 33-летний местный житель, попался полицейским с поличным - во время сбора марихуаны на пустыре. В пакете у него нашли около 500 гр. наркотического вещества. Растение было изъято и направлено на экспертизу.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU