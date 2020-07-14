Тамбовский онкодиспансер получил новое оборудование
Тамбовский областной онкологический диспансер получил новое высокотехнологичное оборудование. В радиотерапевтическом отделении ввели в эксплуатацию гипертермическую систему, применяемую для лечения опухолей различной локализации.
- Система предназначена для глубокого локального нагрева опухоли до температуры 42-43 градуса в качестве дополнительного воздействия при проведении лучевой и химиотерапии. Персонал радиотерапевтического отделения прошел инструктаж по эксплуатации системы под руководством представителя компании-поставщика оборудования, - сообщили специалисты.
Добавим, что с начала 2020 года тамбовские онкологи получили в свое распоряжение 50 единиц медицинского оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU