Тамбовский онкодиспансер получил новое оборудование

14 Июль 2020 2020-07-14T16:38:58+03:00

Этот аппарат предназначен для лечения различных опухолей

Изменить размер текста: A A

Тамбовский областной онкологический диспансер получил новое высокотехнологичное оборудование. В радиотерапевтическом отделении ввели в эксплуатацию гипертермическую систему, применяемую для лечения опухолей различной локализации.

- Система предназначена для глубокого локального нагрева опухоли до температуры 42-43 градуса в качестве дополнительного воздействия при проведении лучевой и химиотерапии. Персонал радиотерапевтического отделения прошел инструктаж по эксплуатации системы под руководством представителя компании-поставщика оборудования, - сообщили специалисты.

Добавим, что с начала 2020 года тамбовские онкологи получили в свое распоряжение 50 единиц медицинского оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU