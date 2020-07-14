2020-07-14T16:38:58+03:00
Здоровье

Тамбовский онкодиспансер получил новое оборудование

Этот аппарат предназначен для лечения различных опухолей
Ксения АЛЕШИНА
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Персонал уже прошел соответствующий инструктажПерсонал уже прошел соответствующий инструктажФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовский областной онкологический диспансер получил новое высокотехнологичное оборудование. В радиотерапевтическом отделении ввели в эксплуатацию гипертермическую систему, применяемую для лечения опухолей различной локализации.

- Система предназначена для глубокого локального нагрева опухоли до температуры 42-43 градуса в качестве дополнительного воздействия при проведении лучевой и химиотерапии. Персонал радиотерапевтического отделения прошел инструктаж по эксплуатации системы под руководством представителя компании-поставщика оборудования, - сообщили специалисты.

Добавим, что с начала 2020 года тамбовские онкологи получили в свое распоряжение 50 единиц медицинского оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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