2020-07-14T15:40:44+03:00
Общество

В Тамбове движение через мост по улице Базарной будет запрещено

Как долго продлятся ограничения, пока неизвестно
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 14 июля, после 18:00 будет прекращено движение транспорта по улице Базарной. Речь идет об участке от улицы Студенецкой до Студенецкой набережной. Это связано с ремонтом моста через реку Студенец. Пока что здесь будет действовать временная схема организации дорожного движения. Что касается ограничений, то они продлятся до окончания работ.

- На первых этапах подрядчик приступит к переустройству кабельных линий 6кВ, затем займется переустройством линий связи и защитой газопровода. Также на данном этапе работ предусматривается переустройство троллейбусных линий и линий освещения. Параллельно с этим будет вестись разборка покрытия дороги и установка новой металлической конструкции-фермы, на которую перенесут все линии связи. Лишь затем дорожники примутся за демонтаж кирпичного моста, - сказал директор муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» Юрий Зарапин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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