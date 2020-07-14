2020-07-14T14:36:24+03:00
Общество

В Мичуринске появился новый фонтан

Он расположился в парке культуры и отдыха
Ксения АЛЕШИНА
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Ранее в парке культуры уже был фонтан, но большинство деталей вышли из строяРанее в парке культуры уже был фонтан, но большинство деталей вышли из строяФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В парке культуры и отдыха города Мичуринска появился фонтан. Его высота составляет 2,8 метра, а диаметр – около полутора метров. Рядом с ним на площадке также установят восемь скамеек, столько же фонарей, урны и цветочные вазоны.

Добавим, что первый фонтан на территории мичуринского парка культуры появился более века назад. Он радовал глаз жителей наукограда и в советские годы. Однако позже, в связи с поломкой и выходом из строя большинства деталей, его место заняла цветочная клумба. В этом году было принято решение о возвращении одной из главных исторических деталей парка.

- В одном из самых любимых мест для прогулок горожан - парке культуры и отдыха наукограда - приступили к реконструкции зоны отдыха. Площадка уже получила обновленное покрытие из тротуарной плитки, продолжается подготовка основания для фонарей, которые позволят сделать ее более уютной и дадут комфортное освещение. Изюминкой пространства станет фонтан, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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