2020-07-14T13:42:59+03:00
Происшествия

В Тамбовской области 23-летний парень обвиняется в поджоге 180 тонн сена

Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения на момент совершения преступления
Ксения АЛЕШИНА
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В Мордовском районе завершено расследование уголовного дела по факту поджога 180 тонн сена. В совершении преступления обвиняется 23-летний парень.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Тогда в дежурную часть полиции обратился житель деревни Малая Лавровка. Он рассказал о том, что на территории населенного пункта горят стога сена.

Прибывшая на место происшествия пожарная бригада потушила возгорание, однако практически все сено, принадлежавшее местному сельхозкооперативу, было уничтожено огнем.

Неподалеку от сгоревшего сена экспертом-криминалистом были обнаружены спички, а также отпечатки обуви. При опросе свидетелей и других местных жителей полицейские установили, что около стогов сена очевидцы видели местного жителя – 23-летнего молодого человека.

Вскоре поджигателя задержали. По словам парня, на момент совершения преступления он был пьян и находился в подавленном настроении.

- Следственным подразделением МОМВД России «Мордовский» в отношении 23-летнего жителя Мордовского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В рамках его расследования полицейскими были опрошены свидетели, назначены и проведены товароведческая, трассологическая и пожаро-техническая экспертизы, собрана необходимая доказательная база. По окончании расследования уголовного дела с обвинительным заключением оно направлено в суд Мордовского района для принятия окончательного решения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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