В тамбовских колониях и СИЗО возобновили прием посылок и передач

14 Июль 2020 2020-07-14T13:00:24+03:00

Однако, свидания с осужденными по-прежнему запрещены

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В колониях Тамбовской области с 13 июля возобновился прием посылок и передач. Соответствующее постановление вынес главный государственный санитарный врач медико-санитарной части № 68 ФСИН России. При этом длительные и краткосрочные свидания с осужденными продолжают оставаться под запретом.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области, передача посылок осужденным возможно при соблюдении следующих условий:

- в комнате приема передач обеспечено проведение ультрафиолетовой бактерицидной и дезинфекционной обработки помещений (включая комнаты ожидания) с последующим проветриванием;

- организована дезинфекционная обработка тары, в которой осуществляется доставка передач и принимаемой в заводской упаковке продукции, лицами, передающими (доставляющими) передачи в учреждения. Исключен прием продукции не в заводской упаковке. Обеспечено наличие рабочих растворов дезинфицирующих средств и доступность способа их применения в помещениях для приема передач (комнатах ожидания);

- прием посылок и передач осуществляется строго с использованием сотрудниками средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, одноразовых медицинских халатов);

- вход в данные помещения - не более двух человек.

ИСТОЧНИК KP.RU