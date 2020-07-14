В тамбовских колониях и СИЗО возобновили прием посылок и передач
В колониях Тамбовской области с 13 июля возобновился прием посылок и передач. Соответствующее постановление вынес главный государственный санитарный врач медико-санитарной части № 68 ФСИН России. При этом длительные и краткосрочные свидания с осужденными продолжают оставаться под запретом.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области, передача посылок осужденным возможно при соблюдении следующих условий:
- в комнате приема передач обеспечено проведение ультрафиолетовой бактерицидной и дезинфекционной обработки помещений (включая комнаты ожидания) с последующим проветриванием;
- организована дезинфекционная обработка тары, в которой осуществляется доставка передач и принимаемой в заводской упаковке продукции, лицами, передающими (доставляющими) передачи в учреждения. Исключен прием продукции не в заводской упаковке. Обеспечено наличие рабочих растворов дезинфицирующих средств и доступность способа их применения в помещениях для приема передач (комнатах ожидания);
- прием посылок и передач осуществляется строго с использованием сотрудниками средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, одноразовых медицинских халатов);
- вход в данные помещения - не более двух человек.
ИСТОЧНИК KP.RU