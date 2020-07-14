В Тамбовской области житель соседнего региона угнал машину у товарища

14 Июль 2020 2020-07-14T12:01:35+03:00

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В Первомайском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Им оказался 26-летний липчанин. Выяснилось, что он проник в салон отечественной легковушки ВАЗ-2104, дверцу которой хозяин не запер, и решил покататься. До этого компания мужчин, работников одной из местных сельскохозяйственных организаций, распивали спиртные напитки. Выпив лишнего, житель соседнего региона взял ключи от чужого авто без спроса.

- В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU