Тамбовчанин переоформил дом на ребенка в счет погашения долга по алиментам

14 Июль 2020 2020-07-14T11:17:37+03:00

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В Тамбовской области житель Первомайского района переоформил дом на своего ребенка в счет погашения задолженности по алиментам. Как выяснилось, отец был официально трудоустроен и одно время стабильно платил алименты. Но затем мужчина перестал это делать, в итоге образовался долг в размере 200 тысяч рублей.

- В связи с длительным неисполнением требований исполнительного документа о выплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей в отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Тогда мужчина принял решение переоформить недвижимое имущество на своего ребенка. Бывшая супруга от такого предложения не отказалась и стороны примерились, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU