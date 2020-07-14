В Тамбове на пешеходном переходе сбили женщину
Пострадавшей потребовалась помощь медиков
Авария произошла на улице АвиационнойФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:
ДТП произошло13 июля примерно в три часа дня на улице Авиационной около дома №13 города Тамбова. 69-летний водитель автомобиля «Nissan Qashgai» сбил 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пешеход получила телесные повреждения. На автомобиле скорой помощи пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU