На шести тамбовских улицах отключат электричество
Свет отключат 14 июля
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Как сообщили в пресс-службе администрации города, в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ АО «ОРЭС - Тамбов» 14 июля отключат электроэнергию на шести улицах.
Подача электроэнергии потребителям будет прекращена по следующим адресам:
с 8.30 до 12.00
- ул. Куйбышева, д. 51-61;
- ул. Пензенская, д. 80-111;
- ул. Базарная, д. 152-164;
с 13.30 до 16.30
- 1-й Авиационный пр., д. 62-119;
- 2-й Авиационный пр., д. 28-138;
- ул. Майская, д. 9-26.
ИСТОЧНИК KP.RU