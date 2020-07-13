2020-07-13T17:13:10+03:00
Общество

На шести тамбовских улицах отключат электричество

Свет отключат 14 июля
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщили в пресс-службе администрации города, в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ АО «ОРЭС - Тамбов» 14 июля отключат электроэнергию на шести улицах.

Подача электроэнергии потребителям будет прекращена по следующим адресам:

с 8.30 до 12.00

- ул. Куйбышева, д. 51-61;

- ул. Пензенская, д. 80-111;

- ул. Базарная, д. 152-164;

с 13.30 до 16.30

- 1-й Авиационный пр., д. 62-119;

- 2-й Авиационный пр., д. 28-138;

- ул. Майская, д. 9-26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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