В Тамбове детский городок на Набережной откроют в октябре

13 Июль 2020 2020-07-13T18:07:05+03:00

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В Тамбове продолжается реконструкция территории детского деревянного городка на Набережной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

На сегодняшний день уже проведены все демонтажные работы и прокладка линии освещения. Теперь рабочие готовят «корыто» под новые тротуарные дорожки и укладывают бордюр. После этого стартует следующий этап работ - устройство комбинированного покрытия под детские площадки и установка малых архитектурных форм. Планируется, что объект откроется в октябре этого года.

Напомним, что недавно детский деревянный городок получил название Лукоморье. Так решили тамбовчане в ходе интернет-голосования, которое проводилось по инициативе главы города Тамбова.

- Он будет деревянный, но в современном стиле. Будут лавочки здесь установлены, в форме мышей, даже для маленьких будут стилизованные, с мышками по бокам. Появятся новые фигурки, приедут с реставрации пушки и дракон, который здесь стоял и в настоящий момент реставрируется, топиарии появятся. Наполняемость гораздо больше будет, чем была, - сказала заместитель генерального директора по благоустройству МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» Елена Бастрыкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU