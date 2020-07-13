2020-07-13T18:07:05+03:00
Общество

В Тамбове детский городок на Набережной откроют в октябре

На данный момент продолжается его реконструкция
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове продолжается реконструкция территории детского деревянного городка на Набережной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

На сегодняшний день уже проведены все демонтажные работы и прокладка линии освещения. Теперь рабочие готовят «корыто» под новые тротуарные дорожки и укладывают бордюр. После этого стартует следующий этап работ - устройство комбинированного покрытия под детские площадки и установка малых архитектурных форм. Планируется, что объект откроется в октябре этого года.

Напомним, что недавно детский деревянный городок получил название Лукоморье. Так решили тамбовчане в ходе интернет-голосования, которое проводилось по инициативе главы города Тамбова.

- Он будет деревянный, но в современном стиле. Будут лавочки здесь установлены, в форме мышей, даже для маленьких будут стилизованные, с мышками по бокам. Появятся новые фигурки, приедут с реставрации пушки и дракон, который здесь стоял и в настоящий момент реставрируется, топиарии появятся. Наполняемость гораздо больше будет, чем была, - сказала заместитель генерального директора по благоустройству МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» Елена Бастрыкина.

Читайте также: Тамбовчане выбрали название для городка на Набережной

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове детский городок на Набережной откроют в октябре
На шести тамбовских улицах отключат электричество
Моршанская прокуратура добивается от больницы бесплатной транспортировки инвалида на гемодиализ
Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам две тысячи долларов, чтобы спасти сына от тюрьмы
На Тамбовщине женщина незаконно хранила у себя в сарае более 300 патронов
Сбербанк представил новый сервис для частных инвесторов
Прокуратура потребовала от главы Тамбова организовать наружное освещение на западе города
В Тамбовской области разнорабочего осудили за убийство коллеги из-за бутылки водки
Жительница Тамбовщины грозилась убить дочь металлическим ковшом
В Тамбовской области отцу и сыну грозит до 12 лет колонии за разбойное нападение на 89-летнюю пенсионерку
В Тамбове отключат горячую воду в двух школах, пяти детсадах и жилых домах
В Мичуринске на время ремонта перекроют часть набережной
В Тамбове машина наехала на бордюр и перевернулась
Тамбовские выпускники сдают физику и историю
15 медработников из Тамбовской области получили орден Пирогова за борьбу с коронавирусом
40 человек заразились коронавирусом в Тамбовской области на 12 июля
Тамбовчанин пытался вынести из магазина продукты, сумку и обувь
В Тамбовской области за полгода 9 человек отравились грибами
Тамбовчане могут пополнить транспортные карты через любой банк
Тамбовские байкеры станут участниками шоу в Севастополе
Тамбовчанам запретили купаться в фонтане на площади Льва Толстого
В Тамбовской области разрешили работу детских лагерей и собрания собственников жилья
В Мичуринске росгвардейцы задержали водителя, петлявшего по дороге
11 пляжей Тамбовской области не соответствуют санитарным нормам
Житель Ставрополья обокрал «Почту России» в Тамбовской области