2020-07-14T09:29:56+03:00
Происшествия

Липчанин предстанет перед судом за кражу двух миллионов рублей из сейфов мичуринских организаций

На данный момент мужчина находится в СИЗО
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Мичуринском районе завершается расследование уголовного дела о краже двух миллионов рублей из сейфов местных организаций. Напомним, что 8 ноября прошлого года в полицию обратились сотрудники нескольких фирм, расположенных на улице Автозаводской поселка Зеленый Гай. Они сообщили, что неизвестные в ночное время проникли в офисные помещения, вскрыли сейфы, откуда похитили деньги.

Полицейские опросили работников организаций, исследовали помещения, куда проникли преступники, изъяли отпечатки пальцев и следы обуви. Как оказалось, сейфы были вскрыты так называемыми «фомками». По предварительной информации, сумма ущерба составила около двух миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Большую помощь в расследовании данного преступления оказала система видеонаблюдения «Безопасный город». При помощи видеозаписей стражи порядка установили автомобиль, на котором предположительно передвигался подозреваемый. В ходе дальнейших оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейским удалось вычислить его личность. Им оказался 47-летний житель Липецкого региона, который был задержан и доставлен в Мичуринский район.

Липчанин отказался давать показания и сотрудничать со следствием. При помощи экспертов-криминалистов и сотрудников уголовного розыска удалось найти неопровержимые доказательства его причастности к совершению преступления. Во время обыска по месту жительства мужчины оперативники нашли часть похищенных предметов из офисов в Мичуринском районе.

- По решению суда житель соседнего региона арестован и помещен в следственный изолятор города Мичуринска на период расследования уголовного дела. В настоящее время расследование по данному уголовному делу заканчивается. Уже собраны неопровержимые улики и доказательства, подтверждающие причастность мужчины к краже денег. В самое ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд для принятия окончательного решения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанин переоформил дом на ребенка в счет погашения долга по алиментам
В Тамбове на пешеходном переходе сбили женщину
Липчанин предстанет перед судом за кражу двух миллионов рублей из сейфов мичуринских организаций
В Тамбове детский городок на Набережной откроют в октябре
На шести тамбовских улицах отключат электричество
Моршанская прокуратура добивается от больницы бесплатной транспортировки инвалида на гемодиализ
Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам две тысячи долларов, чтобы спасти сына от тюрьмы
На Тамбовщине женщина незаконно хранила у себя в сарае более 300 патронов
Сбербанк представил новый сервис для частных инвесторов
Прокуратура потребовала от главы Тамбова организовать наружное освещение на западе города
В Тамбовской области разнорабочего осудили за убийство коллеги из-за бутылки водки
Жительница Тамбовщины грозилась убить дочь металлическим ковшом
В Тамбовской области отцу и сыну грозит до 12 лет колонии за разбойное нападение на 89-летнюю пенсионерку
В Тамбове отключат горячую воду в двух школах, пяти детсадах и жилых домах
В Мичуринске на время ремонта перекроют часть набережной
В Тамбове машина наехала на бордюр и перевернулась
Тамбовские выпускники сдают физику и историю
15 медработников из Тамбовской области получили орден Пирогова за борьбу с коронавирусом
40 человек заразились коронавирусом в Тамбовской области на 12 июля
Тамбовчанин пытался вынести из магазина продукты, сумку и обувь
В Тамбовской области за полгода 9 человек отравились грибами
Тамбовчане могут пополнить транспортные карты через любой банк
Тамбовские байкеры станут участниками шоу в Севастополе
Тамбовчанам запретили купаться в фонтане на площади Льва Толстого
В Тамбовской области разрешили работу детских лагерей и собрания собственников жилья
В Мичуринске росгвардейцы задержали водителя, петлявшего по дороге
11 пляжей Тамбовской области не соответствуют санитарным нормам
Житель Ставрополья обокрал «Почту России» в Тамбовской области