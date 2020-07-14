Липчанин предстанет перед судом за кражу двух миллионов рублей из сейфов мичуринских организаций

14 Июль 2020 2020-07-14T09:29:56+03:00

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В Мичуринском районе завершается расследование уголовного дела о краже двух миллионов рублей из сейфов местных организаций. Напомним, что 8 ноября прошлого года в полицию обратились сотрудники нескольких фирм, расположенных на улице Автозаводской поселка Зеленый Гай. Они сообщили, что неизвестные в ночное время проникли в офисные помещения, вскрыли сейфы, откуда похитили деньги.

Полицейские опросили работников организаций, исследовали помещения, куда проникли преступники, изъяли отпечатки пальцев и следы обуви. Как оказалось, сейфы были вскрыты так называемыми «фомками». По предварительной информации, сумма ущерба составила около двух миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Большую помощь в расследовании данного преступления оказала система видеонаблюдения «Безопасный город». При помощи видеозаписей стражи порядка установили автомобиль, на котором предположительно передвигался подозреваемый. В ходе дальнейших оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейским удалось вычислить его личность. Им оказался 47-летний житель Липецкого региона, который был задержан и доставлен в Мичуринский район.

Липчанин отказался давать показания и сотрудничать со следствием. При помощи экспертов-криминалистов и сотрудников уголовного розыска удалось найти неопровержимые доказательства его причастности к совершению преступления. Во время обыска по месту жительства мужчины оперативники нашли часть похищенных предметов из офисов в Мичуринском районе.

- По решению суда житель соседнего региона арестован и помещен в следственный изолятор города Мичуринска на период расследования уголовного дела. В настоящее время расследование по данному уголовному делу заканчивается. Уже собраны неопровержимые улики и доказательства, подтверждающие причастность мужчины к краже денег. В самое ближайшее время уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено в суд для принятия окончательного решения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU