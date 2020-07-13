2020-07-13T15:46:44+03:00
Происшествия

Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам две тысячи долларов, чтобы спасти сына от тюрьмы

Женщина перевела деньги на счет афериста, представившегося полицейским
Ксения АЛЕШИНА
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В УМВД по городу Тамбову обратился 41-летний мужчина, который рассказал, что его мать стала жертвой мошенников. Полицейские опросили 67-летнюю пенсионерку и выяснили, что ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником правопорядка.

Злоумышленник убедил тамбовчанку в том, что ее сын попал в беду. Якобы он виновен в серьезном ДТП и его могут надолго посадить в тюрьму. А чтобы его спасти, матери необходимо заплатить определенную сумму денег.

Пенсионерка поверила аферисту на слово и даже не стала перезванивать сыну. Действуя по инструкции мошенника, пенсионерка перевела на неизвестный счет 2000 долларов и 10 000 рублей. Лишь только после этого она связалась с сыном и выяснила, что с ним все в порядке. Мужчина был крайне удивлен услышанному и сразу же позвонил в полицию.

- Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что мошенники звонили с телефона, зарегистрированного в Новосибирской области. Устанавливается владелец счета, куда были отправлены денежные средства. В настоящий момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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