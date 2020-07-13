2020-07-13T16:38:26+03:00
Общество

Моршанская прокуратура добивается от больницы бесплатной транспортировки инвалида на гемодиализ

Чтобы ездить на процедуры, женщине пришлось длительное время тратить собственные деньги
Ксения АЛЕШИНА
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В Моршанском районе прокуратура выступила в защиту социальных прав местной жительницы, которая долгое время ездила за свой счет на гемодиализ. Установлено, что она является инвалидом первой группы, в связи с чем ей необходимо ездить на процедуру через день. Поэтому до больницы ей приходилось добираться, тратя свою пенсию. При этом общественный транспорт в населенный пункт, где она проживает, направляется только один раз в неделю.

Однако из-за того, что с января 2019 года по июнь 2020 года денежные средства на транспортировку инвалидов, нуждающихся в постоянном проведении заместительной почечной терапии, ТОГБУЗ «Моршанская центральная районная больница» не предоставлялись, указанная услуга заявителю не оказывалась.

- В этой связи прокуратура направила в суд исковые требования о понуждении Моршанской центральной районной больницы организовать и обеспечить бесплатную медицинскую услугу по транспортировке автотранспортом заявителя от места жительства до места получения медицинской помощи методом гемодиализа и обратно в соответствии с графиком гемодиализа, возложив на Управление здравоохранения Тамбовской области обязанность по возмещению ТОГБУЗ «Моршанская центральная районная больница» указанных расходов. Заявление находится в стадии судебного рассмотрения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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