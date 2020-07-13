На Тамбовщине женщина незаконно хранила у себя в сарае более 300 патронов

13 Июль 2020 2020-07-13T15:05:57+03:00

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В Рассказовском районе полицейские нашли в сааре у 40-летней местной жительницы 338 патронов, которые остались после смерти ее отца.

Согласно статье 222 УК РФ, за незаконное хранение боеприпасов женщине грозит ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

- Сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. После проведения экспертизы материалы будут переданы в судебную инстанцию. Проводится дальнейшее расследование, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU