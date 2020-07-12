2020-07-12T10:44:52+03:00
Общество

15 медработников из Тамбовской области получили орден Пирогова за борьбу с коронавирусом

Среди награжденных оказался инфекционист Александр Якушев
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт администрации Тамбовской области.фото: сайт администрации Тамбовской области.
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Владимир Путин наградил 15 медицинских работников из Тамбовской области орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Среди награжденных оказался врач Александр Якушев. С 2017-го он работает заведующим 3-го инфекционного отделения, которое с 13 марта принимает зараженных Covid-19. С того момента медик не только руководил лечением, но и проводил обучение персонала правилам оказания помощи больным коронавирусом, оказывал поддержку молодым специалистам.

- За самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, Александр Якушев заслуженно удостоен высокой награды, - добавили в администрации Тамбовской области.

СПРАВКА "КП":

Орден Пирогова учрежден 19 июня 2020 года. Он вручается за заслуги в здравоохранении, в том числе за самоотверженность при оказании помощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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